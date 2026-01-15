Serie B interregionale, al via il girone di ritorno per Iseo e Gardone

Una sorta di tabula rasa, per ripartire e sfruttare questo giro di boa anche per un reset mentale che serva a conquistare punti e posizioni: sabato prenderà ufficialmente il via il girone di ritorno di Serie B Interregionale per Gardonese e Iseo. Quindici gare da addentare per inseguire l’obiettivo playoff o, quantomeno, per mantenere la categoria, e che per entrambe vedranno il primo atto sabato alle 20.30: Gardone è attesa in terra veneta in casa di Montebelluna, mentre Iseo rimarrà al PalAntonietti per la sfida contro Curtatone.

Gardone

I valtrumplini, reduci dalla sconfitta contro Romano, accedono al girone di ritorno con quattro vittorie racimolate nella fase precedente: al momento sono tredicesimi, a due sole lunghezze ed una posizione da Montebelluna. All’andata erano stati i veneti a spuntarla di un solo punto al PalaItis: non bastarono i 25 punti di un ispirato Cravedi a conquistare una gara montagna russa, decisa a 24” dalla sirena dal canestro della vittoria di Segatto. Oggi, quattro mesi dopo, Gardone può però contare sia su rotazioni più lunghe – nonostante l’assenza, confermata, ancora di capitan Nacho Davico – che sulla voglia di riscattarsi dopo l’avvio complicato del 2026.

Leggi anche Basket B interregionale, Gardone cade contro la matricola Romano

Iseo

Per Iseo, invece, l’avversaria sarà l’attuale quarta forza del campionato, al momento a 20 punti (il doppio di quelli messi a referto dalla squadra di coach Perucchetti): i mantovani arrivano dalla bella prestazione a Montebelluna, mentre i gialloblù dovranno infilare la prima vittoria dell’anno solare. All’andata era stato Iseo show: tra le vittime dello splendido avvio dei sebini, infatti, c’erano stati anche i mantovani, superati 67-50 grazie alle prove di Milovanovic (15), Procacci e Dal Pos (14 a testa). Dopo i vari – pesanti – acciacchi degli ultimi mesi, sono questi i meccanismi che i gialloblù dovranno ritrovare per dare uno scossone alla classifica e alla loro stagione.

La Serie C

Sabato ricco di emozioni anche in Serie C: la diciottesima giornata verrà inaugurata alle 17 da Verolanuova, attesa in casa di Carpe Diem, alle 18.15 sarà trasferta a Gorle per Manerbio mentre alle 18.30 Pisogne se la vedrà con Cernusco. In serata occhi puntati sulla delicata sfida al vertice tra Mazzano e Casalasco, al momento a due lunghezze dalla vetta, nelle mani dei ragazzi di Lorusso insieme a Bottanuco – che alla stessa ora aspetta Gussago – e Ospitaletto, che scenderà in campo nel posticipo domenicale contro Gorgonzola a caccia della tredicesima vittoria consecutiva.