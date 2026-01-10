Giornale di Brescia
Basket B interregionale, Gardone cade contro la matricola Romano

Alessia Tagliabue
Emanuele Cravedi
Emanuele Cravedi
Si chiude nel decimo passaggio a vuoto stagionale l’ultima giornata del girone d’andata di Serie B Interregionale della Pallacanestro Gardonese, che cade in terra orobica contro la matricola Romano 79-72 al termine di un match giocato in costante inseguimento che vede i locali arrivare fino al +16.

Contro i ragazzi di Fumagalli i biancoblù pagano ancora pegno dell’assenza di capitan Davico e mandano in doppia cifra solo Cravedi (15), Basso (12) e Mascadri (10): il cuore però non basta a limitare le bocche di fuoco dei locali, trascinati dal mattatore Turel (20) e dal tandem Tomasini&Carrara (14 a testa). Per i valtrumplini si concretizza così la sconfitta numero dieci, in una classifica che li vede confinati nelle ultime posizioni e che ora richiederà un netto colpo di reni in avvio di girone di ritorno per raddrizzare la situazione.

La partita

Sono i bergamaschi a partire forte e a toccare al 3’ l’11-2: Gardone annaspa, si riprede, ma continua ad inseguire fino ai 10’, che si chiudono sul 22-17. La situazione sembra farsi meno tetra nel secondo quarto, ed è di Tonut a metà la bomba che vale lo speranzoso meno uno per i suoi. Encomiabile, ma non è abbastanza: i bergamaschi ricostruiscono il gap, gli ospiti si riportano a contatto, ma, fiutato il pericolo, i ragazzi di Fumagalli trovano lo strappo decisivo, che vale il 50-36 a metà.

La musica non cambia nella ripresa: i bergamaschi sono abili a tenere sempre a distanza gli ospiti, che nonostante qualche buon tentativo di rimonta orchestrato sia nel terzo che nell’ultimo quarto, nel quale il gap si assottiglia più volte grazie ad uno sforzo corale, non trovano la chiave per la vittoria.

Il tabellino

Romano 79
Gardonese 72

9CARE ROMANO BASKET Trassini 8, Tomasini 14, Ferri, Turel 20, Mora 6, Imeri, Guerci 10, Mondinelli ne, Chukwuebuka ne, Milesi 5, Carrara 14, Solimeno 2. All.: Fumagalli.

PALL. GARDONESE Vezi, Franchi ne, Davico ne, Cravedi 15, Santi, Tonut 8, Lui 9, Amo 9, Basso 12, Mascadri 10, Sambrici ne, Paci 9. All.: Sguaizer.

ARBITRI Lorefice e Indrizzi.
NOTE Parziali: 22-17, 50-36, 62-49.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Basket GardoneseBasket B Interregionale
