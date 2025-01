Varese-Germani, Poeta: «Dopo Tortona siamo arrabbiati»

Alle 19 di sabato la Germani affronta Varese a Masnago per la diciassettesima giornata di regular season, seconda del girone di ritorno. La Pallacanestro Brescia la affronta da seconda in classifica, a 24 punti. Varese è undicesima, con la metà dei punti.

«A Masnago la Openjobmetis ha costruito buona parte della sua rimonta in campionato – afferma coach Peppe Poeta –. La squadra ha cambiato molti giocatori, ma la filosofia offensiva, a base di gioco in velocità, non è mutata».

E Brescia? «La sconfitta con Tortona è diversa dalle altre, per come è arrivata – prosegue l’allenatore –. Siamo più arrabbiati. Fa parte del nostro processo di crescita, e pure del mio. Io devo essere il meno emotivo e più coerente di tutti. Devo scindere l’ottima prestazione che ci ha permesso di stare in vantaggio per 37 minuti e il risultato. È stata una delle nostre migliori performance di quest’ultimo periodo. Sono fiducioso circa il nostro girone di ritorno, se giocheremo così».