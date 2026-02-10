La Germani si arrende a una Virtus Bologna in formato Eurolega

Dopo quasi sei mesi di stagione cade l’imbattibilità del PalaLeonessa. È servita però una Virtus Bologna in formato Eurolega, sia negli interpreti sia nell’approccio alla gara, per interrompere una striscia di nove successi consecutivi. Brescia ha provato a resistere con le armi a disposizione, ma non è facile pareggiare il livello di atletismo e di fisicità delle Vu Nere, soprattutto per una squadra con le caratteristiche fisiche dei biancoblù.

Lenta erosione

Gli sforzi profusi da Della Valle e compagni per restare aggrappati alla partita, dovendo inseguire fin dalla prime battute, hanno lentamente, ma inesorabilmente, consumato le energie della truppa di Cotelli. Già nel primo tempo Brescia è stata costretta a rientrare più volte da uno svantaggio in doppia cifra, ma con il passare dei minuti è diventato sempre più difficile tenere botta ai ripetuti tentativi di allungo dei bianconeri.

Gli scatti di Germani-Virtus Bologna - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

A spingere la Virtus verso il successo, oltre alla ben nota solidità difensiva, è stata la staffetta realizzativa Edwards-Morgan, un lusso che praticamente nessuno può permettersi in Italia. Morgan, tra l’altro, è stato recuperato in extremis da una distorsione alla caviglia proprio per essere in campo a Brescia, un chiaro segnale di quanto peso abbia dato alla gara la squadra campione d’Italia in carica.

Bologna superiore

Non è bastato neanche il ritorno in campo di Nikola Ivanovic, comunque non al 100%, ad aiutare i biancoblù a colmare il gap con una formazione di livello superiore. Difficile farlo, tra l’altro, con un’altra prestazione opaca di Massinburg e un Burnell dominato da Niang nello scontro diretto. La ragione della sconfitta in questo caso però non è tanto da ricercare nei numeri, ma nei momenti in cui sono stati prodotti. L’interpretazione dei suddetti momenti, contro una squadra superiore nella qualità degli interpreti e nel livello d’intensità, ha avuto un impatto decisivo sull’esito finale.