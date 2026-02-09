Germani, big match al PalaLeonessa con Bologna: la diretta

Tutti presenti per la Germani, anche se Ndour (reduce da un attacco virale) e Mobio (piccola distorsione alla caviglia) non sono al meglio. Il playmaker della Pallacanestro Brescia Ivanovic, invece, dovrebbe aver definitivamente recuperato. Bologna ritrova Morgan, mentre non è tra i dodici Diarra. Assente, per infortunio, Pajola.

Alle 20, al PalaLeonessa, è tempo di Germani-Virtus Bologna. Ossia prima (a 30 punti), contro seconda (a 28). È il posticipo della diciannovesima di regular season, quarta di ritorno.

All’andata Brescia perse di 10 punti. Gli ospiti sono fiaccati dalle recenti e ravvicinate disfatte di Eurolega. Ma, proprio per questo, desiderosi di riprendersi la vetta del campionato, che i ragazzi di Cotelli, reduci da quattro vittorie di fila, vogliono difendere e consolidare.

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.