Germani, buona la prima: Treviso battuta 102-100

Buona la prima per la Germani. A Treviso i ragazzi di coach Matteo Cotelli (al suo esordio da capo allenatore in campionato) si impongono dopo l’overtime su un’ostica Nutribullet con il punteggio di 102-100, violando così uno dei campi più complicati per la tradizione bresciana. Cinque gli uomini in doppia cifra in casa biancoblù (Della Valle 24, Bilan 20, Massinburg 19, Burnell 15 e Ivanovic 13).

Il match

Che Treviso fosse un osso duro lo si capisce sin dalle prime battute. Precisione al tiro ed energia a rimbalzo (12 quelli offensivi catturati nei soli primi venti minuti di gioco dai padroni di casa, tanti quelli totali della Germani) sono dei rompicapi per la difesa bresciana. Della Valle si carica sulle spalle i suoi a suon di triple, Burnell mette sul parquet del PalaVerde tutta la sua energia con Brescia che ritrova il contatto e conseguente sorpasso nella seconda frazione di gioco.

Bilan affila i ferri del mestiere, sono proprio le giocate del maestro di Sebenico a creare il primo solco. La risposta trevigiana arriva prima dell’intervallo con Rahkman e Ragland a riportare la Nutribullet ad una sola lunghezza di svantaggio.

Ripresa e overtime

Il rientro in campo è terrificante per la Germani, la fotocopia della finale di Supercoppa persa contro Milano. Attacco confusionario e difesa sterile. Treviso piazza subito un 11-1 che ribalta nuovamente l’inerzia. Errori e palle perse costano a Brescia lo svantaggio in doppia cifra al minuto 30’. Ultimi dieci giri di lancette, Massinburg toglie le pantofole e suona la carica con sette punti consecutivi. Brescia sembra ritrovare la bussola con i suoi uomini di punta.

Sono due decisioni arbitrali discutibili a ridare ossigeno alla Nutribullet, per la Germani potrebbe essere notte fonda fino a quando Jason Burnell non decide di inventarsi una tripla pazzesca che manda tutti al supplementare sul risultato di 84 pari. Overtime: Massinburg, Della Valle e Bilan con la spada, Ivanovic con il fioretto. Sono le triple che decidono il match nonostante l’assalto all’arma bianca di Olisevicius. Brescia vince, conquistando così i primi due punti della stagione e dell’era Cotelli.