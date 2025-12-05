Giornale di Brescia
Basket

Alessandro Lotesoriere: «La Germani al momento è un unicum»

Daniele Ardenghi
L’assistente ospite a Teletutto per la puntata di Basket Time: «Attenzione alle motivazioni di Reggio»
Loading video...
Lotesoriere: "Per Reggio gara must-win"

«Alla fine sono l’unico volto nuovo di questa stagione, se è vero che Massinburg aveva già giocato qui due anni». A margine della puntata di Basket Time andata in onda ieri sera su Teletutto, Alessandro Lotesoriere (39 anni, barese di Monopoli), assistente di Matteo Cotelli, sottolinea il curioso dato di fatto. In casa Germani non c’è davvero niente di nuovo in nessun ruolo, a parte lui stesso, che arriva da una lunga gavetta e che, in estate, ha fatto parte dello staff di Gianmarco Pozzecco in

