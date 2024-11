Poeta: «Voglio una Germani gagliarda, coraggiosa, frizzante»

«Gagliarda, coraggiosa, frizzante». Così Giuseppe Poeta desidera la propria Germani questa domenica, quando alle 18.15 affronterà al PalaLeonessa la Virtus Bologna per la nona di campionato.

«I nostri avversari non sono affatto in difficoltà – commenta l’allenatore, facendo riferimento all’andamento delle Vu Nere in Eurolega –. Hanno perso partite in volata. Sono molto forti e le loro armi da cercare di controllare sono infinite. Noi dovremo cercare di evitare che la loro fisicità blocchi il nostro flusso di gioco».

Poeta sogna di riprendere il filo del discorso delle ultime due trasferte, a Cremona e a Casale Monferrato con Tortona: «Lì, l’ultimo quarto è stato tra i migliori di tutta la stagione».