Germani, i due blitz consecutivi danno carica verso la Virtus

Vittorie a Cremona e Casale nel giro di una settimana: è la quarta volta che accade in nove anni

La festa per il successo di Cremona sulla Vanoli dello scorso 10 novembre - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

La vocazione corsara della nuova Germani targata Giuseppe Poeta oramai è conclamata, a maggior ragione dopo i due successi consecutivi raccolti lontano dal PalaLeonessa nelle ultime due giornate prima della finestra Fiba per le Nazionali. Ed è un buon viatico, anzi il migliore, in vista di una partita casalinga molto difficile, quella di domenica contro la Virtus Bologna (palla a due alle 18.15). Si tratta di una partita «maledetta», che la Pallacanestro Brescia non riesce a vincere da anni. Ma