Giuseppe Poeta è il nuovo allenatore della Germani: c’è l’ufficialità

Ora è ufficiale: Giuseppe Poeta è il nuovo allenatore della Germani Brescia. Classe 1985, nativo di Battipaglia, è alla prima esperienza da capo tecnico ed a lui la Pallacanestro Brescia si affida per il dopo Alessandro Magro.

Come giocatore ha vestito le maglie di Salerno, Veroli, a Teramo, Virtus Bologna, Baskonia e Manresa in Spagna, Trento, Torino, Reggio Emilia e Cremona, oltre a collezionare 120 presenze con la casacca della Nazionale italiana. Dal 2022 è entrato a far parte dello staff di Ettore Messina all’Olimpia Milano, vincendo due scudetti consecutivi. Contestualmente è stato anche assistente in Nazionale di Gianmarco Pozzecco.

Poeta sarà presentato domani, alle 16.45, nella sede della Pallacanestro Brescia a San Zeno, dalla presidente biancoblù Graziella Bragaglio.