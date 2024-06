Poeta è il principale indiziato per la panchina della Germani

Giuseppe Peppe Poeta è – al momento – il principale indiziato a diventare il nuovo allenatore della Pallacanestro Brescia, che lunedì ha annunciato la separazione consensuale con Magro (in realtà, s’è principalmente trattato di una decisione del club).

Poeta è al momento impegnato nelle finali scudetto, nella squadra di assistenti di coach Ettore Messina all’Olimpia Milano. Ricopre questo ruolo dal 2022, anno del proprio ritiro. Ex playmaker, compirà 39 anni il prossimo 12 settembre.

Tutto lascia pensare che l’accordo con il nuovo coach ci sia già, e non da oggi. Fu così anche ai tempi dell’arrivo di Magro (chiaramente si tratta di tempistiche diverse, l’accordo col coach fiorentino risaliva a molto prima dell’annuncio). Poeta è assistente pure del ct Pozzecco in Nazionale.

Nella rosa dei possibili nomi per la panchina usciti in questi nomi compaiono pure Brienza, Spanoulis, Ramondino e Milicic. Come detto, almeno al momento, gli indizi portano però a Poeta.