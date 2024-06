Germani, quattro ipotetici nomi per il dopo Magro

Si è chiusa dopo tre anni che hanno lasciato il segno nella storia del basket bresciano l’esperienza di Alessandro Magro sulla panchina della Germani.

Il progetto societario per l’immediato futuro non corrisponde con le idee del tecnico toscano e proprio per questo ieri, nel tardo pomeriggio, è arrivato il comunicato della rescissione consensuale del contratto. Magro lascia così la panchina di Brescia, con ancora un anno di contratto, e lo fa con il record societario di vittorie in A1 e soprattutto con la firma in calce sulla storica Coppa Italia conquistata nel 2023.

Ora per la Germani si apre un nuovo ciclo e resta da capire chi sarà il timoniere: dalle prime indiscrezioni nel novero dei candidati dovrebbero comparire il fresco vincitore del premio di allenatore dell’anno Nicola Brienza, l’ex allenatore di Tortona Marco Ramondino, il vincitore dell’ultima Coppa Italia con Napoli Igor Miličić e l’assistente dell’Olimpia Giuseppe Poeta.