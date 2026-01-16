Germani, ufficiali data e ora della sfida all’ex Peppe Poeta
Brescia giocherà contro l’Olimpia Milano domenica 1 febbraio, alle 16. Una settimana più tardi la gara con la Virtus Bologna
Peppe Poeta, coach della Germani - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
Sono ufficiali data e ora del big match che la Germani giocherà all’Allianz Cloud di Milano contro l’Olimpia di Peppe Poeta.
La partita, che sarà seguita la settimana successiva dall’altra grande sfida alla Virtus Bologna, si giocherà domenica 1 febbraio, alle 16.
Questa domenica la Pallacanestro Brescia è di scena a Desio, contro Cantù, alle 20. Domenica prossima ospiterà Udine alle 19.
