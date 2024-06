Nazionale di basket, Petrucelli tra i 30 convocati del ct Pozzecco

A meno di 30 giorni dall’inizio del torneo pre-olimpico di Portorico si apre ufficialmente l’estate azzurra con il ct Giammarco Pozzecco che ha diramato la lista dei 30 giocatori che prenderanno parte alle attività della Nazionale di basket.

Nonostante le insistenti voci non sono presenti né Belinelli né Hackett, che hanno chiuso con la maglia azzurra già da qualche anno, e non c’è neppure Simone Fontecchio fermo ai box per un infortunio al piede. In lista è presente l’esterno bresciano John Petrucelli che torna in nazionale dopo aver ben figurato nella finestra Fiba di febbraio, escluso invece ancora una volta il capitano della Germani Amedeo Della Valle, mentre sono stati convocati gli ex bresciani Bortolani, Totè e Michele Vitali.

Da questa lista il tecnico azzurro dovrà scegliere prima i 18 azzurri che parteciperanno al raduno di Trento (in programma dal 9 al 13 giugno) e poi quelli che parteciperanno al training camp di Folgaria (dal 14 al 21 giugno), ed infine i 12 che voleranno in Portorico per provare a strappare un pass per le Olimpiadi di Parigi.