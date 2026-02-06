Giornale di Brescia
Lunedì big match al PalaLeonessa, Cotelli: «Serve il calore dei fan»

Daniele Ardenghi
L’allenatore prima della partita contro Bologna: «Al di là della classifica, vorremmo scrivere un’altra grande pagina della nostra storia»
Matteo De Maio e Matteo Cotelli
AA

Lunedì, alle 20, al PalaLeonessa è tempo di big match: Germani Brescia-Virtus Bologna. È il posticipo della diciannovesima di campionato, ed è prima a 30 punti contro seconda a 28. La Pallacanestro Brescia spera di recuperare Ivanovic. Gli avversari non avranno di certo Pajola e Diouf e in dubbio. Lato Brescia, c’è qualche altro problema. Ndour è stato vittima di un virus e giusto questo venerdì Mobio ha subito una piccola distorsione alla caviglia. La speranza resta quella di poter avere tutti a disposizione.

Calore e solidità

«Chiedo al PalaLeonessa, al momento imbattuto, ancora più calore – afferma l’allenatore della Germani Matteo Cotelli –. Al di là della classifica, vorremmo scrivere un’altra grande pagina della nostra storia». Arrivare in vantaggio su Bologna in questa sfida? «Non ci rende favoriti – prosegue Cotelli –. Ribaltiamo la prospettiva. L’attuale classifica sottolinea la straordinarietà del nostro percorso».

Esiste una sorta di spirito di rivalsa sportiva dopo il ko in finale scudetto? «Non faccio leva su questo quando parlo con la squadra – sottolinea l’allenatore –. La nostra motivazione sta nel cercare di scrivere una pagina speciale nella nostra storia». Alla conferenza stampa anche Matteo De Maio di Btl - Banca del territorio lombardo, sponsor del club e del match.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Germani BasketPalaLeonessaVirtus Bologna
