La Germani sfida l’Olimpia Milano nella prima sfida della semifinale

Ci siamo, inizia la serie di semifinale play off tra Germani e Olimpia Milano. Si comincia alle 20.45, con gara-1, al Forum di Assago. Nello stesso posto e alla stessa ora si giocherà pure lunedì. Gara-3 sarà al PalaLeonessa giovedì.

La missione della Pallacanestro Brescia è quella di compiere almeno un blitz sul parquet milanese, anche perché, in caso di parità dopo quattro match (il quarto sarebbe ancora all’ombra del Cidneo), l’eventuale bella sarà ancora ad Assago.

In regular season ciascuna delle due squadre ha vinto in casa. La Germani sarà al completo (recuperano Petrucelli e Massinburg), circostanza che non si verifica dallo scorso 3 marzo. Milano dovrebbe schierare la stella Shields e l’escluso «di lusso» dovrebbe essere Lo.

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.