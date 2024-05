Germani a Milano a caccia di un blitz formato impresa

Stasera, con gara-1, inizia la semifinale play off: per Della Valle e compagni un esodo di tifosi bresciani

Amedeo Della Valle e Nicolò Melli che gli contesta il tiro: un’immagine della gara di andata di regular season - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Il momento è arrivato. L’attesa iniziava a diventare snervante, ma stasera – finalmente – si alza la palla, e poi sarà solo semifinale. La Germani è tra le quattro squadre più forti d’Italia. Oggi se la gioca con i campioni in carica, in trasferta. Olimpia Milano-Germani, gara-1 della serie di semifinale play off, è in programma alle 20.45 al Forum di Assago. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. Sul sito del GdB gli aggiornamenti testuali. Il match è in tv su Eurospor