La Germani ospita Brindisi per l’ultima giornata di stagione regolare: la diretta

La Germani affronta Brindisi alle 18.15, al PalaLeonessa, per l’ultima giornata di regular season. Il prossimo fine settimana (11 e 12 maggio) inizieranno i play off. L’ultimo giro di stagione regolare potrebbe portare pochi cambiamenti in una graduatoria che ha già emesso molti dei verdetti principali. Ci sono le otto che giocheranno alla post-season (da capire l’ordine, che determinerà la griglia) e c’è una retrocessa, proprio Brindisi. Manca la seconda. Sarà una tra Pesaro e Treviso.

La Pallacanestro Brescia è certa di finire non sotto il terzo posto. Potrebbe essere seconda solo se l’Olimpia Milano perdesse a Cremona, chiaramente solo in caso di successo sui pugliesi. La Vanoli, però, è stra-salva e non ha più alcunché da chiedere al campionato. Per l’ultima di stagione regolare verrà tenuto a riposo Petrucelli, non al meglio. Christon dovrebbe regolarmente ritrovare il parquet.

