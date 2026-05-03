La Germani all’allungo finale: 80 minuti per la piazza d’onore

Il fatto che tutte le partite vengano giocate oggi, allo stesso orario, è ulteriore prova del fatto che adesso si fa veramente sul serio. Ossia, che i destini della regular season 2025-2026 si decidono adesso. In questi ultimi 80 minuti di gioco. La Germani, seconda, va a Tortona per affrontare la quinta in classifica, che deve guardarsi le spalle da Reggio Emilia. Se la Pallacanestro Brescia vince, è certa del secondo posto. Ma ci sono svariati incroci che, in qualche modo, è impossibile ignorare. Su tutti, Dinamo Sassari-Virtus Bologna. Ultima contro prima. Per usare le parole del giocatore dei sardi (ex Brescia) Marco Ceron, «sappiamo che è una partita da dentro o fuori. Il nostro destino è ancora nelle nostre mani. Vincendo ci regaliamo un’altra possibilità, perdendo il nostro campionato finisce qui». Il problema è che l’altra possibilità è con la Germani, domenica 10. Detto in parole povere, se i biancoblù compiono il blitz a Tortona e Sassari gioca la gara della vita con Bologna, la squadra di Cotelli - oltre a essere aritmeticamente certa del secondo posto - potrebbero tenere ancora in vita (virtualmente) la speranza per la prima piazza. Contemporaneamente, se la trasferta in terra Piemontese va male e - specialmente - se la Dinamo vince, al PalaLeonessa arriverà una squadra con gli occhi iniettati di sangue, a quel punto realmente all’ultima spiaggia.