Il 2024 della LuxArm: a Lumezzane un livello sempre più alto

Il 2024 è stato un altro anno di crescita per la LuxArm Lumezzane. La società valgobbina del presidente Flavio Bonomi continua a lavorare per consolidarsi in serie B Nazionale, campionato che la squadra sta disputando per la quarta stagione consecutiva.

Salvezza tranquilla

Nei primi mesi del 2024 la truppa bresciana si è assicurata la salvezza diretta con alcune giornate d’anticipo. Non era un risultato semplice da ottenere, considerate le defezioni e gli imprevisti che avevano caratterizzato la prima parte di stagione degli uomini di Fabio Saputo, colpiti anche dalla tragica scomparsa di Samuel Dilas. Il lavoro dello staff tecnico (notevole il percorso compiuto da Saputo, capace di portare il club dalla C Gold fino a confermarsi su buoni livelli in serie B Nazionale) è stato di capitale importanza per trovare la giusta coesione. A gennaio la dirigenza ha inserito anche il play lettone Marcis Vitols e la squadra è riuscita a raggiungere l’obiettivo dimostrando carattere e spirito di gruppo.

Gli innesti

Nel corso dell’estate il club ha deciso di intraprendere un nuovo corso optando per alcuni cambi nello staff tecnico. Al timone è stata scelta la figura di coach Luciano Nunzi, tecnico esperto nella crescita dei giovani. La dirigenza ha voluto alzare l’asticella degli obiettivi (si punta ai play off) e ha alzato il livello del roster, inserendo elementi di spessore per la categoria come Amici, Baldini e Varaschin. Nelle prime partite la squadra ha inanellato una serie di vittorie, dimostrando di avere un notevole potenziale. Purtroppo una serie di infortuni ha frenato la marcia vincente, ma Lumezzane ha tutte le carte in regola per essere protagonista anche nel 2025.