Poeta nuovo allenatore della Germani, Stavropoulos: «Siamo fieri di lui»

Ormai non ci sono più dubbi, Giuseppe Poeta sarà il nuovo allenatore della Germani. La conferma arriva da Milano dalle parole del general manager dell’Olimpia Christos Stavropoulos in occasione del media day per celebrare il trentunesimo scudetto conquistato dalle «scarpette rosse».

Alla domanda diretta di un giornalista: «Poeta va a Brescia?» , il dirigente meneghino non ha nascosto la verità: «Sì, lo faremo nei prossimi giorni – ha detto Stavropoulos –. Siamo molto fieri di lui». Un chiaro messaggio, quasi una specie di ufficialità di un insediamento imminente.

A questo punto mancherebbe solo l’ufficialità con i saluti e ringraziamenti di rito del club campione d’Italia il conseguente annuncio da parte di Pallacanestro Brescia. Questione di qualche giorno al massimo (se non addirittura di ore) e poi sarà tempo di dare il benvenuto al tecnico al quale Mauro Ferrari, dopo la separazione da Alessandro Magro, ha scelto di affidare il nuovo ciclo di una Germani che cambierà pelle.

Poeta s’appresta quindi ad approdare a Brescia fresco di doppietta da Campione d’Italia in due stagioni disputate da assistente di coach Ettore Messina. Un bagaglio pesante, pronto ad essere messo a disposizione all’ombra del Cidneo per una sfida dove, è cosa certa, non mancheranno gli stimoli.b Ci saranno poi da capire i tempi effettivi dell’insediamento a Brescia con Poeta impegnato nel preolimpico da assistente al Ct Pozzecco con la Nazionale italiana. A meno che l’inizio di una nuova avventura, al debutto di una carriera da capo allenatore, non porti l’ex play anche a un addio anticipato agli azzurri. Se ne saprà di più a brevissimo.

Prima della parole di Stravopoulos si era capito che un addio all’Olimpia era nell’aria dalle dichiarazioni dell’interessato stesso dopo il trionfo: «Secondo scudetto di fila, è una bellissima emozione – aveva dichiarato Poeta –. Porterò con me questo trionfo…».

Se ormai è una cosa certa la non partecipazione alle Coppe Europee (gli ultimi termini per l’iscrizione sono scaduti ieri sera, in attesa del rientro di Mauro Ferrari dalla Mille Miglia), «radiomercato» non si ferma. Ed è subito un nome altisonante ad essere accostato proprio alla Germani: aumentano le indiscrezioni circa il forte interessamento per il play montenegrino ex Stella Rossa Nikola Ivanovic. Il tutto per l’addio di Semaj Christon, che saluterebbe così capitan Amedeo Della Valle e soci.

Brescia si appresta quindi a vivere una settimana intensa dal punto di vista della costruzione del roster e dello staff. C’è profumo di conferma per l’ormai fedelissimo Matteo Cotelli, sul resto vige il massimo riserbo. Da lunedì saranno quindi attese novità.