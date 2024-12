Germani verso Reyer Venezia, Poeta: «Forti di cinque vittorie di fila»

Senza eccessiva pressione, dopo cinque vittorie di fila. Peppe Poeta vive così la prossima trasferta della Germani, che domenica, alle 16.30, gioca al Taliercio contro la Reyer Venezia.

«È una squadra con grande taglia fisica, costruita con notevole ambizione - afferma l’allenatore della Pallacanestro Brescia -. In questo momento è attardata e, in chiave qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, è un po’ con le spalle al muro. Noi non ci siamo mai fatti tabelle e mai ce ne faremo. La squadra è abbastanza matura da poter capire l’importanza di vivere una partita alla volta».

Poeta è ovviamente soddisfatto. «Cosa voglio sotto l’albero di Natale - sorride -? Il regalo c’è già, ed è questo bellissimo inizio di stagione. Sono contentissimo dei miei ragazzi. Ogni domenica troviamo protagonisti diversi».