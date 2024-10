Germani verso Milano, Poeta: «Non perderemo il nostro dna offensivo»

«Cercheremo di non snaturarci e di non perdere il nostro dna offensivo. Poi, naturalmente, abbiamo preparato la partita». Peppe Poeta si prepara ad affrontare il proprio recente passato. La Germani, domenica, alle 17, sfida l’Olimpia Milano al Forum di Assago.

Leggi anche La Germani vince a Scafati dopo un finale thrilling

«L’asticella, adesso, si alza vertiginosamente - prosegue il coach -. Quando l’Armani alza la fisicità diventa dura per tutti. In attacco ha opzioni infinite. Spero che i miei ragazzi abbiano la giusta leggerezza per affrontare questo impegno con un po’ di sana sfrontatezza».

La doppia vittoria di inizio stagione, in questo senso, è decisamente utile. La squadra partirà per Milano domenica mattina: albergo, walk-through, riposo e partita. Tutti i giocatori sono a disposizione.