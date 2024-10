La Germani a Scafati per tentare il blitz: la diretta

Alle 18 la Germani scende sul parquet del PalaManano di Scafati per la seconda giornata del campionato di serie A. Tanto la Pallacanestro Brescia quanto la Givova sono reduci da un successo all'esordio. La Germani ha battuto Varese in casa, i gialloblù campani hanno superato la Dinamo Sassari in Sardegna.

Brescia proverà il blitz, consapevole di dover compiere dei passi avanti nella metà campo senza palla. Poeta cerca invece conferme dal proprio attacco, fluido e prolifico contro l'Openjobmetis. Tra gli ospiti sono da tenere d'occhio soprattutto Gray, Stewart e Pinkins. La radiocronaca diretta e sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.