Germani verso la Coppa Italia: le partecipazioni senza sorriso

Una vittoria, storica, nel 2023, una sconfitta in finale, tre ko in semifinale e due ai quarti. Dal 2017 a oggi sono sette le edizioni della Coppa Italia che hanno visto la Pallacanestro Brescia (prima Basket Brescia Leonessa) ai nastri di partenza e che hanno regalato ai tifosi un alternarsi di soddisfazioni e rimpianti.

La prima partecipazione dei biancoblù coincise con il primo anno in massima serie. Nel 2017, sotto la guida di Andrea Diana, i biancoblù superarono inaspettatamente ai quarti la Reyer Venezia, per poi cedere di misura in semifinale contro la quotatissima Dinamo Sassari (77-70), nonostante i 20 punti di Landry, già top scorer contro i veneti. Il sogno si fece quasi realtà nel 2018. Sempre con Diana la Germani domò la Virtus Bologna ai quarti (97-83), Cantù in semifinale (87-82) e si arrese solo in finale contro l’Auxilium Torino 69-67.

Con Esposito

Per rivedere i biancoblù in Coppa si sarebbe dovuto aspettare il 2020. Guidati da Vincenzo Esposito poco prima che esplodesse la pandemia, però, i bresciani vennero sconfitti subito ai quarti dalla Fortitudo Bologna (76-73).

Magro e Poeta

Nella travagliata stagione 2020-2021 i bresciani mancarono la qualificazione, ma con l’arrivo di Alessandro Magro (estate 2021) nel 2022 la Germani riapprodò alla Final Eight, superando Trento ai quarti e perdendo in semifinale contro Olimpia Milano (69-63), poi vincitrice della competizione. Lo smacco diede linfa agli uomini di Magro, che vinsero l’edizione successiva conquistando il primo, storico, trofeo della storia della Germani, mentre nel 2024, da campioni in carica, i biancoblù vennero sconfitti a sorpresa ai quarti da Napoli, che vinse poi la Coppa ai danni di Milano. L’ultima partecipazione per Brescia alla Final Eight è quella dello scorso anno: nella stagione dei record la Germani di Peppe Poeta venne piegata in semifinale dall’Olimpia Milano 74-69 nonostante le grandi prove di Ndour, Bilan e Ivanovic.