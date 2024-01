Germani, una notte bellissima: la bestia nera Trento sconfitta 93-69

Una Germani devastante sconfigge a domicilio la «bestia nera» Trento e ritrova per una notte la vetta solitaria della classifica ribaltando in maniera clamorosa anche la differenza punti con gli uomini di Galbiati. Sei gli uomini in doppia cifra per la Germani con Cj Massinburg top scorer a quota 17 punti.

Coach Alessandro Magro ritrova un Petrucelli rimesso in campo a tempo di record. Alla palla a due sono i padroni di casa a farsi preferire, la Germani si aggrappa alle giocate di un Semaj Christon che ci mette un attimo ad arrivare in doppia cifra. A dar man forte al playmaker bresciano ci pensa un Nicola Akele in formato extra large (8 punti e 4 rimbalzi nel primo periodo) entrato al posto di Gabriel dopo che l’ala di Charlotte aveva subito un colpo alla coscia.

Punti che valgono il primo strappo per la truppa di coach Alessandro Magro. Nella seconda frazione Brescia piazza il sasso sull’acceleratore, Cobbins e Gabriel scavano il solco, Burnell e Massinburg capitalizzano portando il vantaggio fino al +18. Il colpo di grazi ad inizio ripresa, blitz immediato di Burnell che apre le danze, Della Valle è chirurgico dalla lunetta prima che lo stesso Burnell inifili la sassata che stende definitivamente Trento.

La Germani vola sul +27 al minuto 28 con una tripla di Nocola Akele: game, set e match. Gli ultimi minuti servono solo alle statistiche, Della Valle e compagni scrivono +34 sul tabellone luminoso trentino prima che i padroni di casa ci mettano una pezza e chiudono l’incontro con 24 lunghezze di scarto.

Una prova di forza e maturità in una serata dove la Germani era chiamata all’appello per quell’acuto che l’avrebbe riportata da sola in vetta alla classifica. È arrivata, in maniera totale, Brescia non vince ma stravince in quella Trento che più volte ha riservato amarezze ai biancoblu. Una notte bellissima.

