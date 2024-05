Germani, ufficiali le date della semifinale scudetto contro Milano: si comincia sabato

Coach Magro intanto può sorridere per il recupero di John Petrucelli, che sarà regolarmente in campo al Forum. Il rientro in gruppo di Cj Massinburg è invece in programma mercoledì

Coach Alessandro Magro - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Definite dalla Legabasket le date e gli orari delle prime 3 gare della serie di semifinale scudetto tra Germani ed Olimpia: si comincia sabato 25 alle 20:45 al Mediolanum Forum di Assago, gara 2 lunedì 27 sempre alle 20:45 al Forum e gara 3 al PalaLeonessa giovedì 30 alle 20:45. Brescia ha recuperato nel frattempo John Petrucelli che sarà regolarmente in campo per la serie di semifinale scudetto contro i meneghini dopo aver saltato tutta quella con Pistoia, mentre Cj Massinburg rientrerà in gruppo mercoledì dopo l’infortunio subito alla caviglia destra in gara 3 dei quarti di finale.

