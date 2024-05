Germani, primo match point per le semifinali play off: la diretta della sfida contro Pistoia

Alle 20 la Germani scende in campo al PalaCarrara di Pistoia con l’obiettivo di ottenere il pass per la semifinale scudetto. In terra Toscana, infatti, la Pallacanestro Brescia ha in mano il match-point della serie contro l’Estra, dopo le due vittorie, ottenute domenica e martedì scorsi, al PalaLeonessa (79-70 e 97-75 i risultati). Anche in questa partita John Petrucelli verrà tenuto a riposo. La guardia-ala italoamericana è reduce da un problema muscolare che ha indotto Alessandro Magro e il suo staff alla prudenza.

In caso di successo, la Pallacanestro Brescia raggiungerebbe appunto la semifinale scudetto. Il traguardo manca da sei anni. La Germani, sempre in caso di vittoria, sarebbe la prima squadra a passare il turno tra tutte quelle in tabellone, e sarebbe l’unica a farlo in sole tre partite. Per tutte le altre serie sarà infatti necessaria gara-4 (Reggio Emilia è in vantaggio sulla Reyer Venezia 2-1, la Virtus Bologna conduce con Tortona 2-1, Milano, in campo oggi a Trento, si trova sull’1-1 con l’Aquila).

