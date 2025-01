La Germani cade a Treviso: finisce 86-84

Si spegne sul ferro, all’ultimo tiro la speranza della Germani di inanellare l’ottava vittoria consecutiva. Treviso vince, più che meritatamente un match condotto dall’inizio alla fine, con i ragazzi di coach Poeta protagonisti in negativo del peggior primo tempo della stagione. Ci ha provato Della Valle, con le sue triple. Insieme a lui Ivanovic e Burnell ma non è bastato a Brescia.

La cronaca

I primi venti minuti sono da film horror per gli uomini di coach Giuseppe Poeta, dopo l’immediato vantaggio alla palla a due ad opera di Ndour, la Germani di fatto scompare dai satelliti. Treviso è brava a chiudere i pitturati e fare la voce grossa a rimbalzo. Ivanovic prova a mettersi sulle spalle i suoi ma sono ancora i padroni di casa a spingere sull’acceleratore e produrre in pochi minuti un break consistente che vale il vantaggio in doppia cifra per i padroni di casa. Nel finale c’è persino il doppiaggio con le squadre al primo riposo sul 26-13.

Ci si aspetta una reazione nel secondo periodo, sono ancora Ivanovic e Ndour a suonare la carica riportando il passivo sotto la doppia cifra.

Treviso risponde ad ogni colpo, riuscendo addirittura ad allungare fino a far segnare il massimo vantaggio proprio sulla sirena (50-34). Germani che si presenta con il piglio giusto nella ripresa, Treviso tiene botta fino all’espulsione di quello che fino a quel punto era stato il suo miglior uomo, Bowman (somma tra fallo antisportivo e tecnico), l’assalto all’arma bianca è firmato da Amedeo Della Valle autore di 22 punti solo nel secondo tempo (dei 25 totali), il tiro della vittoria è nelle mani di Nikola Ivanovic, una preghiera che però si spegne sul ferro e regala la vittoria a Treviso.

Una stecca che potrebbe costare cara in termini di classifica a Brescia già domani, con Trento pronta a rimettere il muso avanti e le inseguitrici a farsi sotto. L’occasione per ripartire sarà invece sabato prossimo dove sarà scontro al vertice proprio con l’Aquila.