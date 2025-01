Germani a Treviso per passare dal settebello all’ottovolante

Oggi trasferta al PalaVerde. Poeta: «Serve attenzione, i nostri avversari vantano una grande fase offensiva»

3 ' di lettura

L’urlo del leone: Amedeo Della Valle dopo la prova monstre a Treviso - © www.giornaledibrescia.it

La Germani plana su Villorba spinta da una doppia inerzia. La prima molto buona, la seconda meno. Il carburante migliore è quello delle sette vittorie consecutive. La Pallacanestro Brescia viaggia a mille all’ora. È prima in classifica (seconda solo per differenza canestri), e l’ottavo successo consecutivo consegnerebbe una sorta di match-ball per chiudere al primo posto l’andata, dato che tra sette giorni arriverà al PalaLeonessa la capolista Trento. Germani, bilancio strepitoso: 24 vittorie in