Basket

Germani, tre giocatori nel Dream Team dell’11esima giornata

Daniele Ardenghi
Si tratta di un altro passo avanti della Pallacanestro Brescia verso una serie di riconoscimenti personali che certificano il primato in classifica in solitaria
Germani, ancora la vetta solitaria
Nikola Ivanovic, Amedeo Della Valle e Jason Burnell. Tre quinti del quintetto Dream Team dell’undicesima giornata di regular season sono giocatori della Germani, che ha vinto 102-94 con Varese domenica scorsa.

Si tratta di un altro passo avanti della Pallacanestro Brescia verso una serie di riconoscimenti personali che certificano il primato in classifica in solitaria, con 20 punti, due sopra la Virtus Bologna, che sarà prossima avversaria il 22 dicembre prossimo. Completano il quintetto Brooks e Nebo dell’Olimpia Milano.

Germani Pallacanestro Brescia
