Germani, se Brindisi batte Napoli è Final Eight

Non solo la vittoria contro Pesaro nella gara che andrà in scena giovedì al PalaLeonessa consegna alla Germani il pass per la Final Eight di Coppa Italia a Pesaro. I tifosi biancoblù possono sperare nella qualificazione anche guardando con attenzione Brindisi-Napoli, recupero in programma questo mercoledì.

Una vittoria dei pugliesi significa per Brescia viaggio nelle Marche assicurato (la competizione andrà in scena dal 16 al 20 febbraio).

In caso di successo dell’Happy Casa, la Germani potrebbe perdere con Pesaro. Si qualificherebbe da settima, e giocherebbe il primo turno alla Vitrifrigo Arena contro la Virtus Bologna del coach bresciano Sergio Scariolo, già certa di essere seconda. Vincendo contro Pesaro, invece, la Pallacanestro Brescia salirebbe al quinto posto e sfiderebbe ai quarti di Coppa Italia Trento o Trieste.

La combinazione letale è sconfitta della Germani con Pesaro e vittoria di Napoli a Brindisi. Per Moss e compagni significherebbe mancata qualificazione alla Final Eight.

