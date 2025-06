Germani, oggi in edicola la sciarpa speciale targata GdB

Quella di stasera non sarà una partita qualunque. Sarà «la partita». La prima volta in casa in una finale storica. Quella che per Brescia potrebbe riaprire i giochi, ma che comunque, a prescindere dal risultato, resterà per sempre impressa nella memoria di una città intera. Brescia è lì, sul tetto del basket italiano, a giocarsi il sogno più grande contro la corazzata Virtus Bologna. È un momento storico, costruito con passione, sudore e un legame viscerale tra la squadra, lo staff e i propri tifosi.

La sciarpa

Proprio per celebrare questo legame, il Giornale di Brescia ha deciso di lanciare una sciarpa speciale, da collezione, per stringere ancora più forte la squadra in questo abbraccio biancoblù. La sciarpa si potrà acquistare oggi in tutte le edicole di città e provincia a 9.90 euro più la copia del Giornale di Brescia. Per coloro che sono abbonati al GdB, basterà esibire la propria copia del quotidiano per poter comprare il gadget voluto dall’Editoriale Bresciana e dalla Germani Pallacanestro Brescia.

Le caratteristiche

La sciarpa in raso con frange, realizzata dall’azienda Check Point, misura 130x18 centimetri ed è ovviamente caratterizzata dai colori bianco e blu. Un gadget double face su cui da una parte, dominata dal blu, campeggiano la scritta «Forza Germani» in bianco e il doppio logo della Pallacanestro Brescia. Girandola, su base bianca, la scritta «Germani» in blu, il logo della Pallacanestro Brescia e quello speciale del Giornale di Brescia, che quest’anno festeggia gli 80 anni dalla propria fondazione.

Il dettaglio sulla sciarpa - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Simbolo

È un simbolo da alzare al cielo, in un PalaLeonessa sold-out e pronto a esplodere. Questa sera non giocherà solo la Germani: scenderà in campo tutta la nostra terra. Ogni canestro, ogni rimbalzo, ogni difesa saranno spinti dal calore di un popolo che ha scelto di credere, di esserci, di sognare in grande. Questa è una favola scritta insieme: per chi salterà sulle tribune, ma anche per chi assisterà al match davanti a un maxi schermo in compagnia di altri supporter, o sul divano di casa. Che il sogno prosegua. Qualunque sia il risultato, resterà l’orgoglio di aver costruito qualcosa di unico. Insieme.