La finale arriva a Brescia: Germani, combatti per tenerla in vita

Oggi gara-3 contro la Virtus Bologna al PalaLeonessa: per Brescia non deve essere il capolinea. Per Ndour resta una piccola chance di impiego

4 ' di lettura

Ci siamo, sono qui. È qui, a Brescia, la finale scudetto. È qui, a Brescia, pure la coppa. Si tratta di prime volte nella storia del club. L’obiettivo è evitare che la serie che assegna il titolo finisca stasera. L’obiettivo è fare in modo che gli avversari non mettano già le mani sul trofeo. L’imperativo è resistere, in qualche modo. In qualsiasi modo. Dopo ottanta minuti di frastuono assordante in mezzo a diecimila tifosi in bianconero sarà possibile «riposare» occhi e orecchie. Si vedrà (quas