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Germani, premi Lba: pioggia di nomination

La Pallacanestro Brescia fa ancora incetta di candidature ai premi di fine anno targati Legabasket. In lizza per una statuetta Della Valle, Bilan, Cotelli e Brunell
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Pioggia di candidature per Amedeo Della Valle - Foto tratta da Instagram
Pioggia di candidature per Amedeo Della Valle - Foto tratta da Instagram

Della Valle, Bilan, Cotelli e Burnell in lizza per una statuetta. La Germani fa ancora incetta di candidature ai premi di fine anno targati Legabasket. Per il premio di Mvp sono in lizza Miro Bilan e Amedeo Della Valle. Della Valle concorre anche all’award di miglior italiano.

I premi

Nella categoria coach of the year c’è Matteo Cotelli. Jason Burnell è in lizza come miglior sesto uomo e come giocatore maggiormente migliorato. La scorsa stagione, Bilan fu incoronato Mvp del campionato, mentre Della Valle risultò il miglior italiano. È possibile votare su sito e app di Lba.

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