Germani, premi Lba: pioggia di nomination

Della Valle, Bilan, Cotelli e Burnell in lizza per una statuetta. La Germani fa ancora incetta di candidature ai premi di fine anno targati Legabasket. Per il premio di Mvp sono in lizza Miro Bilan e Amedeo Della Valle. Della Valle concorre anche all’award di miglior italiano.
I premi
Nella categoria coach of the year c’è Matteo Cotelli. Jason Burnell è in lizza come miglior sesto uomo e come giocatore maggiormente migliorato. La scorsa stagione, Bilan fu incoronato Mvp del campionato, mentre Della Valle risultò il miglior italiano. È possibile votare su sito e app di Lba.