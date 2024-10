Germani, Poeta: «Orgoglioso dei ragazzi e dei passi avanti»

Coach Peppe Poeta arriva per primo nella sala stampa dell’Unipol Forum. Dopo aver ricevuto l’applauso dei suoi ex tifosi, commenta: «Sono estremamente orgoglioso dei miei ragazzi. Hanno disputato una bellissima partita, nell’arco della quale non hanno mai mollato. Certo, abbiamo inseguito a lungo. E per come è finita ci rimane un po’ di amaro in bocca. Abbiamo avuto il tiro per vincere e il tiro per pareggiare. Domenica scorsa è capitato ai nostri avversari di sbagliare il tiro decisivo, oggi è toccato a noi».

Per Poeta il bicchiere rimane comunque mezzo pieno. «Portiamo a casa tante cose buone da questa prestazione - afferma -, ad iniziare dalla difesa. Detto ciò dobbiamo continuare a lavorare sui particolari, come ad esempio le palle perse. Per il nostro quoziente intellettivo cestistico sono troppe. Così come i dieci rimbalzi di differenza. Questo però non va ad intaccare l’ottima partita dei ragazzi. A Milano giocava gente del calibro di Shields, Mirotic e LeDay».

Sguardo avanti

Il coach campano guarda già oltre. «Dobbiamo solo continuare a lavorare, ricordando bene questi aspetti e cercare di non ripetere questi errori». La prestazione dà comunque riscontro al lavoro fin qui svolto. Per il gruppo c’è un’altra buona dose di fiducia. «Si è visto grande spirito, soprattutto nelle difficoltà. Quando la situazione falli si è complicata abbiamo provato ad andare con il quintetto piccolo, con Rivers da quattro o addirittura Burnell e Mobio insieme, e siamo stati capaci e bravi a tenere botta. Da martedì testa alla prossima».

Il primo tecnico da allenatore, per Poeta, arriva davanti a un suo maestro e... discreto esperto della sanzione, il ct della Nazionale Gianmarco Pozzecco. Poeta ride e vuole subito far chiarezza sul metro arbitrale. «L’arbitraggio è stato molto corretto - afferma -. La partita è stata arbitrata molto bene. Ho provato a preservare i ragazzi con quella protesta, ma nulla di più, decisione giusta».

Ora la Germani deve rimettere in ordine le idee. Domenica ha già la chance di tornare a fare punti. Al PalaLeonessa arriva la Dinamo Sassari che proprio ieri ha messo in cassaforte la prima vittoria sconfiggendo Napoli, sempre più ultima in classifica.