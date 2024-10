Germani al Forum di Assago sfida l’Olimpia: il match

Alle 17 la Germani scende in campo al Forum di Assago per sfidare l'Olimpia Milano. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo la serie di semifinale play off della scorsa stagione, finita 3-0 per la squadra di Messina. Nel corso dell'estate, anche uno scrimmage a porte chiuse, sempre appannaggio dei meneghini.

La Pallacanestro Brescia si presenta al Forum forte di due vittorie in altrettante gare di campionato. L’Olimpia ha perso all'esordio a Trieste, e vinto alla seconda giornata, ad Assago contro la Dinamo Sassari.

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.