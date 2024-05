Germani in campo contro Pistoia per gara-2 dei play off: la diretta

PalaLeonessa, ore 20.45, play off 2024, quarti di finale, gara-2. Oggi Brescia e Pistoia si scontrano nuovamente dopo essersi già affrontate domenica scorsa. In gara-1 la Germani si è imposta sui toscani con il punteggio di 79-70.

Un ruolo importante per le sorti della partita è stato ricoperto dal centro croato, Miro Bilan, che ha segnato 19 punti e ha catturato ben 18 rimbalzi. In caso di vittoria la squadra bresciana si porterebbe sul 2-0 e avrebbe in mano il match point in gara-3 al PalaCarrara, venerdì alle 20. I vincenti di questa serie si scontreranno con la squadra vincitrice della serie tra Olimpia Milano e Trento, che si affrontano alle 20 di questa sera per gara-2 (Trento è avanti 1-0 dopo il blitz ad Assago di domenica).

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.