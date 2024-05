Germani-Pistoia, atto secondo: Brescia cerca un match point

Stasera gara-2 della serie di quarti di finale play off: in caso di vittoria, venerdì al PalaCarrara i ragazzi di Magro avrebbero la possibilità di chiudere i conti. Petrucelli verso un nuovo forfait

3 ' di lettura

Un canestro di Bilan sotto gli occhi di Ogbeide - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

I tifosi della Germani, dopo la partita di lunedì sera, hanno qualche capello bianco in più. Ma pure una gara-1 in tasca. Il gioco vale la candela. Oggi è già tempo di seconda sfida interna contro Pistoia. L’obiettivo è vincere, per assicurarsi che - nel peggiore dei casi - ci sia una gara-5 di nuovo in casa. Germani-Pistoia, gara-2 della serie di quarti di finale play off, è in programma alle 20.45 al PalaLeonessa. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. Sul sito del no