Germani, il diktat di Poeta: «Divertiamoci senza pressione»

«È una partita insidiosa. Pistoia ha talento negli esterni e dei lunghi versatili». Peppe Poeta non si fida dell’Estra, prossima avversaria, domenica alle 19.30, al PalaLeonessa. La squadra toscana ha appena cambiato l’allenatore: via Markovsli, ecco Okorn, che però non sarà in panchina (ci sarà Della Rosa). La squadra ospite, infine, non avrà tifosi al seguito.

La Germani è in un momento d’oro. Viene da sei vittorie di fila ed è seconda. «Non ci siamo mai specchiati e non dobbiamo iniziare adesso – sottolinea l’allenatore della Pallacanestro Brescia –. Non dobbiamo abbassare il livello di attenzione. Dobbiamo proseguire a divertirci senza pressione».

Intanto la Germani ha ottenuto la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. «Il traguardo non era affatto scontato – fa notare Poeta –. Resterà di certo fuori qualche squadra blasonata».