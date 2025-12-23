Giornale di Brescia
Germani, per la prima volta più tiri tentati dall’arco che da due

Jacopo Bianchi
Non si tratta comunque di una diminutio del percorso fatto qui da Brescia, anzi, i biancoblù stanno affinando sempre di più la capacità di nascondere i propri limiti
La Germani, in questa sua versione, ha dei punti deboli conclamati, ma sono pochissime le squadre in grado di esporli in maniera evidente. Forse solo 2/3 formazioni dell’intero campionato possono permettersi di farlo e Bologna, per tipologia di gioco ed interpreti, è in cima a questa lista.

Nonostante il roster bianconero sia cambiato parecchio rispetto all’ultima finale scudetto, resta quasi proibitivo per Brescia arginare da una parte e non subire dall’altra una dose di atletismo e di fisicità da Eurolega vera. La truppa di Matteo Cotelli è stata costretta a snaturarsi, soprattutto per merito della difesa di Bologna, chiudendo la gara per la prima volta in stagione con più tiri tentati dall’arco (33) che da 2 (30). Non è bastato neppure lo sfavillante avvio da 11 punti nel primo quarto di Della Valle, che ha chiuso la serata a quota 20 come miglior realizzatore biancoblù, ad impensierire la difesa bolognese che è riuscita a tenere Brescia per la terza volta in stagione sotto gli 80 punti.

Troppe le soluzioni tattiche e le contromisure tecniche a disposizione di Dusko Ivanovic per poter competere davvero, soprattutto in una serata con Ndour a mezzo servizio e Rivers fuori dalla partita. Oltre a tutto questo anche il totale passaggio a vuoto di Ivanovic, completamente cancellato dal campo e autore di soli 3 punti tirando 1 su 6 dal campo, non ha aiutato la causa bresciana.

Al di là della delusione singola, però, non si tratta comunque di una diminutio del percorso fatto qui dalla Germani, anzi, i biancoblù stanno affinando sempre di più la capacità di nascondere i propri limiti e di portare, grazie al grande QI cestistico a disposizione, la gara sui binari prediletti. Non sappiamo se il cammino permetterà a questa squadra di crescere fino al livello di giocarsi una serie di playoff alla pari con un’avversaria come Bologna, ma intanto aver costretto i Campioni d’Italia ad inseguire fino alla dodicesima giornata non è cosa da poco.

Germani Pallacanestro BresciaVirtus Bolognaserie A
