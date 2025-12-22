Giornale di Brescia
Basket

La sera del big match tra Virtus e Germani: la diretta

Marco Mezzapelle
Palla a due alle 20.30: la Pallacanestro Brescia è capolista con 20 punti e vince da sei partite di fila, Bologna insegue a -2
Maurice Ndour - © www.giornaledibrescia.it
È il big match della dodicesima, è seconda contro prima. Alle 20.30, alla Virtus Arena, va in scena Virtus Bologna-Germani. La Pallacanestro Brescia è capolista con 20 punti e vince da sei partite di fila. La Virtus Bologna insegue a -2, ed è reduce da un pesante doppio impegno di Eurolega a Belgrado.

Si tratta del remake della finale scudetto persa lo scorso giugno dai biancoblù in tre gare. La buona notizia é che Ndour proverà a giocare. Il mal di schiena, causato dall’intervento killer di Alviti domenica scorsa, pare essersi attenuato. Cotelli e il suo staff proveranno a schierarlo e a vedere come il fisico dell’ala-centro reagirà.

La radiocronaca in diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.

Germani Pallacanestro BresciaVirtus Bolognaserie ABologna
