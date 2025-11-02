La Germani cade a Trapani: primo ko della stagione

Si ferma a quattro la «striscia» di vittorie consecutive della Germani. Al Palashark di Trapani passano i padroni di casa con il risultato di 77-75. Sconfitta arrivata nel finale con la tripla della vittoria di Burnell che si schianta sul ferro dopo una gara caratterizzata da errori (sanguinoso il 25/37 ai liberi) e prestazioni individuali sottotono.

Errori al tiro e difesa molle hanno spianato la strada ai siciliani capaci di piazzare un parziale di 31-17 che di fatto ha incanalato il match.

Il match

Una gara che inizia all’insegna dell’equilibrio in un PalaShark dove entrambe le formazioni faticano a trovare il canestro con facilità. Con il passare dei minuti sono più i fischi delle emozioni (17 i falli totali fischiati nel primo quarto, alcuni discutibili), con le squadre impegnate in una sorta di «pellegrinaggio» in lunetta. Ivanovic gravato di tre falli deve sedersi in panchina, Brescia trova risorse dal rientrante Cj Massinburg che infila due missili che tengono Brescia a contatto con il primo periodo che si conclude in perfetta parità (19-19).

Nel secondo parziale Brescia continua nelle sue fatiche offensive, questa volta Trapani è brava ad approfittarne con Ford e Hurt capaci di produrre il break che porta gli Shark sul +9. Dopo il tecnico a Ndour nel primo quarto arriva la sanzione anche per Sanogo con la Germani che torna a trovare ossigeno con i liberi di Della Valle. Fuoco di paglia perché Trapani torna a segnare con continuità e punire gli errori (su tiri ben costruiti) bresciani. Brescia prova a ritrovare il bandolo della matassa, ma prima dell’intervallo cala nuovamente il buio con Trapani a scrivere +14 prima del rientro negli spogliatoi. Quella che rientra dagli spogliatoi è una Germani totalmente diversa da quella vista nel secondo parziale. Ndour e Ivanovic seppur gravati di tre falli a testa si prendono per mano i compagni di squadra. La difesa torna a fare il suo dovere (13 i punti subiti nella terza frazione.

Sono loro le giocate che permettono a Brescia di ricucire fino al -4 firmato da Cj Massinburg dalla lunetta prima che Hurt ricacci indietro la Germani con una tripla. Ultimo periodo, Brescia le prova tutte. La processione ai liberi è una spina nel fianco per Brescia che «lascia giù» la possibilità di tornare a contatto. Brescia non si scompone, Ivanovic e Della Valle sparano, -2! Rivers scrive la parità ma è ancora Trapani a trovare i punti del vantaggio. Burnell prova la tripla della vittoria ma è il ferro a dire no. Vince Trapani stoppando l’imbattibilità di Brescia. Peccato, perché una Brescia sprecona, nonostante una gara tutta in salita, ha avuto la possibilità di violare il PalaShark.