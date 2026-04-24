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Germani ospita Treviso, Cotelli: «Farò affidamento sul gruppo storico»

Daniele Ardenghi
Appuntamento domenica alle 19 al PalaLeonessa. Nunn ha preso una gomitata nell’occhio in allenamento ed è in forse
Coach Cotelli - © www.giornaledibrescia.it
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Classico testa-coda, domenica, alle 19, al PalaLeonessa. La Germani incontra Treviso. La Pallacanestro Brescia è seconda (con gli stessi punti della capolista Virtus Bologna, sotto per scontri diretti). La Nutribullet è ultima con la Dinamo Sassari, rischia la retrocessione, ma meno dei sardi, che questo weekend osservano il turno di riposo forzato. Dal punto di vista delle motivazioni (difendere la seconda piazza, provare il sorpasso per Brescia, avvicinare la salvezza per i veneti) il match è molto importante.

La Germani ha il problema Nunn. Il nuovo arrivato ha preso una gomitata nell’occhio in allenamento. Sarà convocato. Potrebbe non giocare. Non si sta allenando. Il suo inserimento è rallentato. «Decideremo in queste ore – spiega coach Cotelli –. Ha saltato due allenamenti. Il suo occhio è gonfio e rosso».

Treviso «ha vinto quattro delle ultime cinque partite – prosegue l’allenatore – . Sono intensi, fisici e aggressivi. Veniamo da due grandi vittorie a Venezia e Trieste. Farò affidamento sul nostro gruppo storico, che poi viene adattato in base alla necessità”.

Meglio arrivare primi o arrivare in qualsiasi posizione, pur che Virtus Bologna e Olimpia Milano siano nell’altra parte del tabellone dei play off? «Pensiamo a vincere le tre partite che mancano. Ne basta una per essere secondi, e sarebbe già un successo. Al resto penseremo dopo».

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