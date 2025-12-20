Germani, Natale con i tifosi: incontro a San Zeno

Il Natale in casa Pallacanestro Brescia si è tinto di sorrisi, appartenenza e passione. Questo pomeriggio nella sede di San Zeno, è andato in scena il consueto Meet & Greet natalizio, un appuntamento molto sentito che ha richiamato oltre cento tifosi, pronti a vivere da vicino un momento speciale tinto di biancoblu. Ad accoglierli c’erano il capitano Amedeo Della Valle e Miro Bilan, che per più di un’ora si sono concessi a foto, selfie e autografi, regalando disponibilità e sorrisi in un clima di autentica festa. Un pomeriggio di condivisione e calore, a due giorni dalla delicata sfida di campionato contro la Virtus Bologna. Tra una firma su una sciarpa o una canotta, un video di auguri e uno scatto, non è mancata la voce dei tifosi.

L’augurio di Natale

Nel corso del pomeriggio sono emerse sensazioni e desideri che parlano chiaro: l’augurio di Natale è uno solo, continuare su questa strada. «Mi auguro di fare una bellissima partita a Bologna, so già che sarà molto difficile. Dimostriamo chi siamo, poi, se vinciamo, molto meglio. Nei 46 anni che seguo il basket, è sicuramente una delle più belle squadre che ho visto», racconta una tifosa con il sorriso. C’è poi chi sottolinea lo stupore per un cammino che ha superato le aspettative. «Per Natale auguro il meglio a questa squadra. È una stagione fantastica e, devo dire la verità, non mi aspettavo che potessero ripetersi dopo l’ultimo anno magico. La partita con Bologna lunedì sarà difficile, ma vedendo come giochiamo, sono ottimista».

Parole che trovano conferma anche nelle sensazioni dei protagonisti in campo. Amedeo Della Valle, osservando la lunga fila di tifosi, ha espresso tutta la sua soddisfazione. «Vedere tutta questa gente, tutti questi ragazzi e ragazze, è semplicemente bellissimo – ha commentato il Marchesino di Alba –. È forse il primo anno che questo appuntamento è davvero così pieno e sentito. Siamo estremamente contenti di tutto questo».

Il rapporto col pubblico

Ma cosa desidera Adv per questo Natale? «Mi auguro di continuare così. Replicare quanto abbiamo fatto l’anno scorso sarebbe già qualcosa di grande. Poi, tutto quello che verrà in più, ben venga». Sulla stessa linea Miro Bilan, che ha voluto sottolineare il valore del rapporto con il pubblico. «Ricevere tutto questo affetto è bellissimo. Quando vedi così tanta gente e puoi regalare gioia anche solo per una foto o per un sorriso, è una grande soddisfazione. La cosa più importante è la salute, ed è quello che auguro a tutti. Approfitto di questo appuntamento per augurare un sereno Natale a tutti». Un pomeriggio di colore e di passione, che racconta meglio di qualsiasi statistica il legame profondo tra la Germani e il suo pubblico. Un legame che ora si proietta verso Bologna, con un’unica speranza sotto l’albero: continuare a sognare insieme.