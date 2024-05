Germani, Magro verso il quarto contro Pistoia: «Saranno battaglie, forse cinque»

«Non mi aspetto di riuscire ad ammazzare le partite. Saranno battaglie. Forse cinque battaglie». Domenica, alle 20.45, al PalaLeonessa, la Germani inizia il quarto di finale play off contro Pistoia. Va in scena gara-1. Coach Alessandro Magro si immagina un duello lungo.

«Abbiamo preparato questa serie come se in palio ci fosse lo scudetto - sottolinea l’allenatore della Pallacanestro Brescia -. Abbiamo cercato di curare ogni dettaglio». E non conta se la Germani ha il vantaggio del fattore campo, e se in regular season ha vinto due volte su due, con scarto sempre in doppia cifra. «C’è un’aria diversa - sottolinea l’allenatore -. I giocatori si parlano di più, sentono questo momento. Avremo bisogno del sostegno dei nostri tifosi», sottolinea Magro, che preferisce non entrare nelle polemiche sollevate dai tifosi circa il costo dei biglietti.

E Petrucelli? «Ha lavorato in differenziato - specifica il coach -. Speriamo sia pronto per la partita. Di certo verrà almeno in partita».