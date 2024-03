Germani, Magro: «Contro Scafati deve arrivare una risposta d’energia»

A Pesaro un livello di energia decisamente non adeguato. Con Scafati, questa domenica, al PalaLeonessa, alle 20, la Germani deve tornare a vincere, per difendere la vetta della classifica.

«Lo faremo, obbligati a giocare senza Cobbins, che si è fermato per un fastidio al bicipite femorale - afferma coach Alessandro Magro -. Dovremo valutarlo, capire l’entità dell’infortunio. Per il momento restiamo così. Solo in caso di cattive notizie ragioneremo sul da farsi».

In settimana la Pallacanestro Brescia si è concentrata su se stessa. «Abbiamo puntato su ciò che abbiamo fin qui saputo fare meglio - prosegue l’allenatore -, dalla difesa sull’uno contro uno al riempire l’aerea. Abbiamo lavorato sul tiro da tre, dopo la gara della Vitrifrigo Arena, nella quale abbiamo avuto percentuali bassissime. La sconfitta mi ha offerto un assist per stringere le viti. Il senso di urgenza, adesso, non manca. E deve arrivare una risposta d’energia».

Col senno di poi, un ragionamento sulla gestione dello stop dopo la Coppa Italia: «Mi prendo la responsabilità, forse sarebbe convenuto agire diversamente».