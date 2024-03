Germani in campo contro la Dinamo per difendere la vetta

Con l’obiettivo di difendere il posto in vetta alla classifica, la Germani scende in campo alle 18.15 al PalaSerradimigni di Sassari per sfidare la Dinamo. Il divario tra le due squadre è ampio (i sardi sono al limitare della zona play off), eppure i padroni di casa sono la formazione più in forma del momento. Lo stato di salute è certificato dalle due vittorie back to back contro Virtus Bologna e Reyer Venezia.

Per la Pallacanestro Brescia, insomma, la missione è quanto mai difficile. La squadra di Magro - sempre priva dell’infortunato centro Cobbins - deve ripartire da quel tanto di fiducia e convinzione ritrovato nella parte finale della gara vinta domenica scorsa contro Scafati. Quando Della Valle e compagni hanno messo in mostra un atteggiamento paragonabile a quello che ha permesso di scalare la classifica fino al primato, prima dei passaggi a vuoto di Torino, con Napoli, per la Coppa Italia, e Pesaro.

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto dalle 18.15 gli aggiornamenti testuali.