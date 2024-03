Banco di prova per la capolista Germani: a Sassari sarà battaglia

Brescia «convalescente». C’è un’altra domenica con l’obiettivo di difendere la posizione più prestigiosa

La Germani vuole uscire dalla convalescenza - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Viene in mente una metafora, o una specie di allegoria. Il convalescente dopo un attacco febbrile, per capire se sta meglio, non ha in programma una guardinga passeggiata per le vie del quartiere, bensì una scarpinata in montagna. Ce la fa solo se è realmente guarito. Magari, proprio la sudata gli permette di buttare fuori le ultime tossine rimaste in corpo. Dinamo Sassari-Germani di oggi, per la Pallacanestro Brescia, è un po’ così. I biancoblù di Magro - lasciando perdere ciò che dice la class