Germani in campo con Icaro: sport ed emozioni al Polivalente

Una serata di sport, sorrisi – tanti, tantissimi – e pura emozione. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, con il Polivalente gremito di tifosi, la Germani ha accolto l’invito degli atleti dell’associazione Icaro – formazione bresciana che partecipa al campionato nazionale di Serie B di basket in carrozzina – per una partita speciale su due ruote.

Una sfida pensata per avvicinare il pubblico a una disciplina capace di regalare grandi emozioni e che richiede enorme sacrificio. E il pubblico, trascinato dagli Irriducibili, ha risposto presente in massa, riempiendo il palazzetto di via Collebeato e applaudendo i giocatori sul parquet.

Hanno detto

«È la seconda volta che proponiamo questo appuntamento – spiega Fulvio Mosconi, promoter e volontario di Icaro – ed è la dimostrazione che il basket, sia in piedi sia seduti, è lo stesso identico sport. Ho voluto questo gemellaggio con la Germani per far giocare i campioni insieme ai nostri ragazzi. La Pallacanestro Brescia ha accolto con grande entusiasmo la nostra richiesta e questo non può che farci piacere».

Presenti per la Germani Ivanovic, Massinburg, Mobio, Santinon, Doneda e Burnell, oltre a coach Cotelli con gli assistenti Alberti, Lotesoriere e Moss. Proprio Cotelli ha voluto sottolineare la soddisfazione della squadra e il grande supporto a Icaro. «È stata una serata carica di emozioni. – ha commentato il coach –. Teniamo molto a condividere questi momenti con Icaro che, per chi è bresciano e anche per noi di Pallacanestro Brescia, è una realtà davvero importante che fa del bene e della solidarietà la propria missione. Siamo felici ed emozionati di essere qui e speriamo di poter dare una mano a Icaro per portare avanti i loro obiettivi». Poi, scherzando, Cotelli commenta anche le gesta dei suoi giocatori sulle due ruote: «Ho visto un Massinburg che ha cercato di gestirsi sulla carrozzina – dice sorridendo – ma in compenso ho visto un grande Mobio e i due giovani Santinon e Doneda che hanno spinto moltissimo. Mi sono divertito davvero». Presente all’appuntamento anche la presidente Graziella Bragaglio.

«La società ha accolto con grande piacere l’invito di Icaro. Per noi è una grande soddisfazione ed è anche una dimostrazione d’affetto nei confronti di un gruppo che sta facendo moltissimo per il territorio, così come nei confronti di Fulvio Mosconi, che trascina tutti con il suo entusiasmo e la sua passione. I ragazzi hanno potuto provare cosa significa confrontarsi con una realtà diversa, è un messaggio importante anche per il grande pubblico che questa sera ha assistito all’evento».